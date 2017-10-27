為老大斃仇家 殺人通緝犯逃亡4年被逮

2017-10-27 10:05

〔記者陳冠備／彰化報導〕26歲男子陳柏榕，在101年12月26日凌晨持槍到雲林君樂KTV，狙殺與彰化縣二林地區角頭詹益群、詹益宗兄弟有嫌隙的另名角頭許家豪，開了12槍將他當場斃命，陳男殺人後隨即展開逃亡生涯，25日晚間，彰化縣警方在二林全家歡KTV進行擴大臨檢時發現陳男，當場逮捕，隨後在其住處搜出2把短槍與1把步槍，訊後依殺人與違反槍砲彈藥管條制移送彰化地檢署偵辦。

詹氏兄弟原與許家豪為好友，因故鬧翻，許家豪憤而到詹氏兄弟家開槍示威，詹氏兄弟嚥不下這口氣，於101年12月26日得知許家豪行蹤後，指示手下陳柏榕等人到場狙殺，陳柏榕犯案後被最高法院判處14年半徒刑，不過他生性狡猾，一直躲過警方追緝。

芳苑警分局偵查隊隊長蘇志忠表示，25日晚間7點，芳苑分局進行擴大臨檢，於二林全家歡KTV，發現陳男正在包廂內與友人開心唱歌，陳男當時未攜帶武器，腳有明顯受傷，他面對警方盤查身分時未做激烈反抗，最後也配合警方回斗六住處搜索，在客廳內起出2把短槍、1把步槍與子彈58發等。

負責偵辦員警表示，陳柏榕生性狡猾，日前警方曾掌握情資，陳出沒在彰化某汽車旅館，不過還是被他早一步從後門跳樓溜走，這次警方無心插柳，在不動一槍一彈下逮捕兇狠的殺人通緝犯，可說是法網恢恢。

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