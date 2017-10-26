10/26 今彩539頭獎開出2注！ 威力彩頭獎連16摃

2017-10-26 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月26日）開獎的第106000086期威力彩，頭獎連16摃，預料下期頭獎將上看5.4億元。第106000256期今彩539，頭獎開出2注，每注可得800萬元，由彰化縣大村鄉大村村大仁路一段134號1樓的「炘佰樂彩券行」及新北市板橋區民族路230號的「金旺來彩券行」開出。

第106000086期威力彩中獎號碼為：「第一區：05、07、24、26、34、38。第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共8注獲得，每注可得15萬元；肆獎共50注獲得，每注可得2萬元；伍獎共335注獲得，每注可得4000元；陸獎共2459注獲得，每注可得800元；柒獎共4558注獲得，每注可得400元；捌獎共2萬4078注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬9851注中獎，每注可得100元；普獎共5萬2431注中獎，每注可得100元。

第106000086期38樂合彩中獎號碼為「05、07、24、26、34、38」，五合摃龜；四合共13注獲得，每注可得6萬7500元；三合共140注獲得，每注可得5750元；二合共2494注獲得，每注可得750元。

第106000256期今彩539中獎號碼為「13、17、18、27、35」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共164注獲得，每注可得2萬元；參獎共5229注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬322注獲得，每注可獲得50元。

第106000256期39樂合彩中獎號碼為「13、17、18、27、35」，四合共2注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共103注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4418注中獎，每注可得1125元。

第106000256期3星彩中獎號碼為「444」，正彩共145注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000256期4星彩中獎號碼為「2056」，正彩共18注中獎，每注可得12萬5000元

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」