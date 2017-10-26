新北市營養午餐收回扣 11校長判刑定讞

2017-10-26 21:03

〔記者張文川／台北報導〕引發教育界大震撼的新北市中小學校長營養午餐索賄弊案，31位校長10年間共涉收賄4000餘萬元，最高法院今判決部分定讞、部分發回高院更審，豐年國小前校長楊文達被判刑3年8月、成功國小前校長許利楨判2年、麗林國小前校長蔡雨喬1年10月、積穗國小評選委員曹水成3年6月，皆告定讞，另有8位在二審認罪獲得緩刑的校長，也確定緩刑。

全案包括校長、學校總務主任、評選委員、和業者等被告共78人，多位二審被重判7年以上的校長，則獲最高撤銷發回更審，獲得敗部復活機會，包括被控收賄170萬元的頭前國中前校長曾茂山（二審判刑10年半），曾獲師鐸獎、教育部卓越領導獎的蘆洲國小前校長柯份（二審判7年8月），收賄90萬元的中和國小前校長傅育寧（7年6月），收賄101萬元的網溪國小前校長潘教寧（7年8月），都被發回更審。

其餘上訴成功、獲發回更審的校長被告，還包括也曾是卓越領導獎得主的樹林國小前校長葉振翼（二審被判3年8月），以及安和國小前校長趙榮景（3年10月）、新興及修德國小前校長張崇仁（3年10月）、江翠國中前校長黃耀輝（3年9月）、樹林高中前校長張世明（3年8月）、三重國小前校長劉創任（2年6月）、新埔國小前校長張萬隆（2年）。

本案起因於金龍盒餐公司供應積穗國小營養午餐，發生餐桶長蛆事件，新北地檢署追查意外發現，新北市歐克、金馬、津津等團膳業者，為取得午餐標案或供餐缺失時獲較輕處罰，自91年至100年間，從每名用餐學生每餐約45元的餐費中，抽取2到4元的回扣，或每件採購案以10萬至50萬元統包計算回扣，業者分別持雜誌、報紙，裡頭夾帶現金，或裝進水果盒、茶葉罐中，送入校長室行賄。