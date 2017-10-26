少女愛上舅舅主動嘿咻 賴互稱老公、老婆

2017-10-26 21:03

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名13歲少女，愛上吳姓舅舅，少女母原以為是舅甥走得近是因感情好，直到同居人告知見少女衣物凌亂從吳男房間走出，才驚知兩人竟已亂倫發生性行為，雖少女供稱是自己主動親舅舅也願獻身，少女母也不願提告，但吳男確實與未滿14歲少女性交，今遭起訴，這段禁忌的戀情，讓吳男恐得面臨3年以上徒刑。

少女在某次家族聚會與舅舅相談甚歡，互加LINE好友，覺得舅舅很關心她，主動告白「喜歡舅舅」，今年3月，兩人相約私下見面，少女主動獻吻，舅甥戀情就這樣悄悄展開。

4月，少女母因經濟窘困，繳不出房租，問弟弟願不願意搬到她承租的房子，幫忙分擔房租費，吳男一口答應，但吳男搬進家後，少女母發現女兒經常跑到舅舅房間聊天，以為是舅甥關係好，等以後女兒交了男友，就會開始跟舅舅漸漸疏遠。

未料6月某晚8時許，少女母同居人發現少女褲子沒穿好，匆匆自吳男房間走出，追問少女：「你們是不是那個了？」少女坦承兩人嘿咻，這段舅甥戀情曝光後，吳男也搬出了少女家，吳男也因對未滿14歲少女性交遭送辦。

吳男到案後坦承與外甥女是男女朋友，發生性關係前，有先問外甥女「可以做那件事嗎？」並獲允諾，少女也說喜歡舅舅，當晚她主動親吻舅舅，然後就躺在床上與舅舅做愛。

新北地檢署勘驗兩人LINE訊息，發現兩人互稱「老公」、「老婆」，吳男也傳訊給少女說：「能被妳喜歡我很開心」，認定兩人是合意性交，今依與未滿14歲少女性交罪起訴吳男。