最大規模的RCA污染求償案 高院明下午宣判

2017-10-26 20:59

〔記者楊國文／台北報導〕我國史上最大工殤的RCA求償案，將有重要進展。RCA員工關懷協會指控，台灣美國無線公司（RCA）因嚴重污染土壤、地下水，造成員工罹癌，應負起賠償責任，一審求償27億，僅判RCA和控股公司法商湯姆森等連帶賠償5.6億，全案上訴後，高等法院訂明（27日）下午4時宣判。

RCA是美國家電大品牌公司，1969年到台灣桃園、新竹和宜蘭設廠，1992年關廠，2年後當時的立法委員趙少康揭發RCA桃園廠疑將有機溶劑倒入10公尺深洞裡，嚴重汙染土壤及地下水，引起社會震驚。

RCA前員工發現身體健康亮紅燈、不少人罹癌，2004年提告向RCA及法商湯姆森等公司求償27億元。

RCA工殤求償案纏訟逾10年，台北地院認定，RCA等公司在生產過程中，違法使用有致癌風險的三氯乙烯等物質，且工作作環境並無防護設施，未善盡環境維護和污染管控，也未對員工盡教導義務，造成員工罹癌，前年4月判應賠償445名受害員工共5.6億元。

全案上訴高等法院後，RCA員工關懷協會追加1025人加入訴訟，索賠金額增加到72億元，但RCA律師質疑，官司打了10多年，一審宣判後才加入訴訟，顯失公平，最高法院最後駁回確定。RCA員工關懷協會改變策略，另向北院提告，對RCA求償73億多元，北院尚審理中。

高院經兩年審理後，訂27日下午4時宣判此件RCA求償案。