找友扮歹徒英雄救美 被逮卻過河拆橋 吃上誣告罪

2017-10-26 21:17

〔記者王定傳／新北報導〕金姓男子為挽回巫姓前女友，找來2名友人演出英雄救美戲碼，假裝蒙面搶匪持刀搶劫，他再跳出來肉身護女友，不料巫女事後報警，何、黃2人被捕，金男竟過河拆橋，向檢警誣指是真搶劫；新北地院合議庭斥責金男耗費訴訟資源，依誣告罪判刑6月，可上訴。

檢警調查，去年5月17日，金男致電何姓友人，拜託幫忙演英雄救美戲碼，何男答應找了在超商打工的黃姓友人幫忙；不過，黃男雖因須上班無法「助力」仍兩肋插刀，拜託剛滿18歲的弟弟前往協助，人手齊全後，3人2度到新北市土城區青雲路空地勘察、預演，並將菜刀磨鈍以免誤傷，期間因巫女有事耽擱，眾人還前往聚餐。

隔日凌晨1時許，金男先開車到巫女住處接人，趁她上車前以電話先通知何男，隨後載著巫女到選定地點聊天，並趁機從車窗內2度丟出菸蒂，作為行動開始暗號。

何、黃收到訊息後，頭戴面罩，持菜刀、木棒拿走金男皮夾及手機，金男當時還挺身稱「我來當人質，讓女友去籌錢」，並上演遭毆打的苦肉計；結束後，何、黃2人在附近等候金男，此時，巫女早已要求金男到派出所報案，警方隨即帶他到現場查看。

何、黃2人等了1個多小時，準備騎車回家，途經派出所等紅燈時，正巧被巫女發現揪住，不斷質問為何行搶？何男僅回說：「等你男朋友回來再說」，巫女頓時滿腦疑問，不解為何搶匪知道2人關係，而金男返回派出所後，免遭女友質疑，竟裝傻對何說：「怎麼會是你！」

不過，何、黃男及其哥哥均指證是配合演出，檢警又掌握通聯記錄、聚會畫面等，將金男起訴，審理時，他仍堅稱不知搶匪身分，還說他當日確實有跟何、黃碰面，只是單純聊天喝酒，可能是他與何男有債務糾紛，因此被盯上，合議庭並不採信。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆