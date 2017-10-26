瞞已婚身分偷吃 男挨告性侵卻對他沒轍

2017-10-26 20:31

〔記者謝君臨／台北報導〕已婚的李姓男子因與妻子感情不睦，透過社群軟體SKOUT結識單身女子小如（化名），雙方展開交往，期間2人多次出遊並發生性關係，李男還帶小如回家住了一週，而後因小如行李放在李男家中被李妻發現，才讓全案曝光，小如認為遭騙，怒告對方強制性交，但檢察官調查後，認為雙方發生性關係時確實是你情我願，即便李男是用騙的，仍不構成強制性交，將李男不起訴。

檢方調查，李男年約30多歲，在台北、高雄均有住處，他雖已婚，卻與妻子感情不甚融洽，寂寞之餘遂利用社群軟體SKOUT找尋「真愛」，因而結識年紀相仿的單身女子小如，小如不知李男早已結婚，雙方展開交往，近一年間2人多次出遊，並發生性關係，就如同一般情侶一樣，李男還承諾會將小如娶回家。

此外，因李男擁有多間房產，為取信小如，還帶她入住平常妻子不太會過去的住處另築愛巢，因該處並無女性用品、衣物，小如不覺有異，帶著行李一住就是一個禮拜；某日，李妻心血來潮突至該處「查勤」，發現竟有女性用品，打開行李箱發現小如名片，致電詢問，小如才知李男早已結婚，憤而控告李男性侵。

檢察官傳喚李男出庭，他承認未向小如揭露已婚身分，辯稱他與妻子感情不睦，雙方早有離婚念頭，且他每次與小如發生性行為都是兩情相悅，從未違反對方意願；小如則向檢察官哭訴，如果她早知道李男已婚，她絕對不會與對方發生性關係，但她也坦言，發生性行為時，她並沒有不願意。

檢察官審酌兩造說法，雖同情小如遭遇，但因李男確實未以強暴、脅迫的方式對小如「霸王硬上弓」，因此只得將李男處分不起訴；至於李男妻子則未對小如提出妨害家庭告訴。