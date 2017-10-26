父親一過世 兒馬上冒領遺產110萬

2017-10-26 19:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化施老先生育有5男1女，去年2月過世，長子施男在父親過世隔日，就以支出安葬費與照顧母親生活費名義，吩咐其子持先父存簿與金融卡分別到埔鹽農會與彰化銀行ATM提領1萬9千元與110萬餘元，可是事後查出安葬費僅10多萬，施家4名弟妹不滿在不知情下遺產遭盜用，對施男提告。彰化地院認為施男冒領遺產，違反偽造私文書、自動付款設備取得他人之物罪，判處3月與7月徒刑。

判決書指出，施男（69歲）於父親過世隔日，即將持有父母親在埔鹽農會的存簿與印章，指示兒子到埔鹽農會填載取款憑條，分別提領1萬9千與2萬5千元，翌日又將父親所擁有的的彰化銀行金融卡並告知密碼，指示兒子到ATM提款，提領38次，合計110萬800元，領取款項後全付交給施男。

不過施男四弟統計，喪葬費明細僅11萬餘元，加上三弟先前幫父母保互助會，金額9萬6千元，他們認為當日收取的白包費用加上互助會費用，應足以支付，並非施男所言需花費百萬。

施男坦承有叫兒子去領錢，是因為不知道喪葬費要花多少錢，所以先領出來，使用比較方便，而且剩下的也是給照顧母親的費用，這都是父親生前所交代。施男也表示，父親生前就授權使用存簿與金融卡，管理土地買賣費用，並無不法，母親都知情。二弟到庭也為兄袒護，哥哥是幫母親保管錢，怕被騙走。

對此彰化地院法官認為，施老先生死後，所有帳戶存款即列為遺產，任何人都不得假借名義提領，另外施老先生死後遺產依法由全體繼承人共同繼承，被告也不得執行父親生前授權操作金融卡提領動作。

法官審酌，施男擅自冒用父親名義，偽造取款憑條提款，足生損害繼承人權益，又因一己私欲，罔顧其他遺產屬繼承人權利，擅自提款110萬餘元，已違反偽造私文書、違反由自動付款設備取得他人之物罪，判處3月與7月徒刑。