慣竊騎單車閒晃被員警注意 再度下手遭逮

2017-10-26 19:37

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市八德區一名有多筆竊盜前科的43歲李姓慣竊，今下午2點多騎乘自行車在路上閒晃被員警注意、尾隨，果然沒多久他又再度下手行竊，被屋主發現，遭員警當場逮個正著。

警方表示，八德分局高明所警員王龍乾，今天下午2點多行經八德區桃德路時，發現一名男子穿著及交通工具腳踏車都與轄內涉及竊盜案的43歲李姓男子身形相似。

王姓員警隨即尾隨該賊至力行路218號，看到李姓慣竊又進入民宅翻動椅子上的背包物品，遭屋主發現，見狀的王姓員警隨即堵在門口並依竊盜未遂將李男逮捕到案。

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