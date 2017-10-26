網咖廝殺遇「回聲怪」 莽男比這手勢糟糕了

2017-10-26 18:29

〔記者謝君臨／台北報導〕年約30歲的張姓男子，日前與友人前往網咖同樂，期間卻與另名男子阿忠（化名）爆發口角衝突，張男氣不過，憤而比出持槍手勢，嗆聲「相不相信我拿槍打你」，被阿忠持手機錄下，控告張男恐嚇、妨害名譽，張也反告妨害名譽；台北地檢署調查期間，雙方就妨害名譽部分和解撤告，但張男仍被依恐嚇罪起訴。

檢方調查，今年暑假期間，張男與女友人一同至台北市南陽街網咖同樂，2人玩線上遊戲時，疑不滿隊友「亂搞」，不配合團隊行動，多次謾罵「白癡」、「智障」等語，坐在2人後方的阿忠，因領有輕度身心障礙手冊，對於「白癡」、「智障」等語特別敏感，遂模仿張男說話，也跟著罵「白癡」、「智障」。

張男發現阿忠持續模仿他說話後，因有女友人在場，覺得面子掛不住，登時勃然大怒，轉身痛罵阿忠「三字經」、「五字經」，並比出持槍手勢，嗆聲「相不相信我拿槍打你！」阿忠見狀不敢再說話，默默拿出手機錄下對方反應，網咖店員擔心場面失控，報警處理，2人互控妨害名譽，阿忠另告張男恐嚇。

庭訊時，張男坦承犯行，表示因阿忠持續模仿他說話，他氣不過，才一時情緒失控，沒有真的要拿槍打他；至於阿忠則表示，因自己有輕度智能障礙，因此對於「白癡」、「智障」等語特別敏感，又聽到張男跟女友人持續叫罵，以為是在罵他，才會跟著罵「白癡」、「智障」。

檢察官調查期間，張男與阿忠就妨害名譽部分達成和解，但因恐嚇罪屬非告訴乃論之罪，檢察官勘驗阿忠手機所錄下的畫面，認定張男確涉恐嚇犯行，今將他起訴。