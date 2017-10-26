被控收賄二審再獲判無罪 台南副議長這樣說…

2017-10-26 18:05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會副議長郭信良被控涉嫌向官田鋼鐵公司收賄喬環評案，台南高分院今天二審宣判，郭信良以證據不足獲判無罪。郭信良於一、二審均獲判無罪，他下午受訪時說，感謝司法還他清白，希望有心選舉者，不要再以此來做文章。

郭信良說，外面對他的一些批評，他會虛心檢討，也希望有心參選的人，不要再以此來批評，未來服務選民案件，他也會更加謹慎。

郭信良是民進黨籍，被控涉向官田鋼鐵公司收賄喬環評案，經台南地檢署依貪污、詐欺罪嫌起訴，去年中一審以證據不足判郭信良無罪，今天二審再獲判無罪。