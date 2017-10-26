立委質疑法警變搬家工 北檢：預算拮据

2017-10-26 17:53

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署公訴組檢察官辦公室，上月底搬遷至「對街」國防部採購大樓，被立法委員黃國昌質疑，指北檢為了省300萬元搬遷費，竟找法警幫忙搬家，還要求法警把制服脫掉，避免被民眾、媒體看到；對此，北檢今發新聞稿表示，因預算拮据，且兩地僅相隔15公尺，才由主任檢察官領軍，全體總動員一起搬家，至於法警未穿制服，則是考量天氣炎熱，絕非怕被看到。

時代力量立委黃國昌昨在司法及法制委員會質詢時表示：「法警幫忙搬家是應做的職權嗎？」，且北檢法警協助搬家時，為了怕被民眾、媒體看到，還特別要求法警把上衣脫掉，就只是為了幫北檢搬家，相當離譜；黃國昌質疑：「是自願的嗎？是法定職權嗎？」，要求法務部徹查法警是自願抑或被迫。

對此，北檢今發新聞稿指出，9月29日、30日進行搬遷一事，因預算拮据，且兩棟大樓之間也只隔著約15公尺寬的馬路，為節省公帑，由主任檢察官領軍，動員檢察官、書記官長、科室主管、書記官、法警、錄事、工友、替代役男等，共同支援參與搬遷，檢察長也到場指揮督軍，同心協力完成任務。

北檢強調，因搬遷當日天氣炎熱，法警長考量同仁如著制度恐較為不便且十分悶熱，因此提醒除了負責指揮交通、維護安全的同仁外，可比照搬遷同仁自由換穿寬鬆舒適便服以方便行動，絕無如媒體所登載「怕被大家、媒體看到，還叫法警把上衣脫掉，甚至如果有穿制服的法警，還會被斥責」一事。

北檢表示，承蒙政府撥款、撥地完成第三辦公室之整建，實為本署成立70年來的大事，同仁莫不以歡欣鼓舞的心情，同心協力搬遷，謹對所有同仁搬遷之辛勞，致以十二萬分之謝意。