押人入宮廟暴力討債 高雄逮8人抄出3把槍

2017-10-26 17:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕綽號「阿強」男子涉組暴力討債集團，指揮邱姓、林姓等8名手下，以仁武區一處宮廟當據點，涉嫌強押欠債民眾到廟內毆打，高市刑大組成專案展開拘提，主嫌「阿強」逃竄，8名手下落網，警方一舉查獲3把制式手槍、子彈58顆。

邱男（29歲）否認是首謀，警方在林男（24歲）的隨身袋子內，一舉搜獲中共黑星、美製克拉克、義大利貝瑞塔等3把制式手槍，林男供出3把槍是「阿強」寄放的，資深刑警指出，中共黑星手槍在民國7、80年間非常風行，多利用漁船走私來台，這把黑星可算是古董槍了，行情至少逾25萬元。

此外，刑大查扣的制式克拉克、貝瑞塔手槍，黑市行情都可破30、40萬元，不過，8嫌都否認持槍、棍押人、打人，警方將全力追緝主嫌「阿強」到案。

刑大偵八隊指出，邱嫌平日活躍於仁武、鼓山地區，專收年輕人加入廟會活動，並以宮廟為據點，動輒押人入廟暴力討債；據調查，今年2月間，謝姓被害人向邱嫌的友人索討30萬元債務，謝男被約至宮廟內談判，遭人持棍棒圍毆受傷住院，但邱嫌等人均否認涉案。

警方昨發動搜索、拘提行動，逮回8嫌，訊後今依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、傷害等罪嫌送辦，8人分別以2萬至3萬元交保。