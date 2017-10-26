真的免死！槍殺妻子嗆法官不敢判死 無期徒刑定讞

行刑式槍殺妻子的家暴夫施信誠，法庭上還嗆法官不敢判他死刑，一、二審皆被判無期徒刑，最高法院下午仍判無期徒刑確定，施確定逃過一死。（資料照，記者楊國文攝）

2017-10-26 17:39

〔記者項程鎮／台北報導〕曾對妻子家暴的男子施信誠，懷疑妻子有外遇，竟當眾以行刑式手法槍殺妻子，還要小姨子不要出庭，並撂話「不然我一定打死她」，法庭上還嗆法官不敢判他死刑，一、二審皆判施無期徒刑，最高法院下午仍判施無期徒刑確定，施確定逃過一死。

最高法院認為施信誠素行不良、多次對妻子施暴、犯罪手段兇殘，不過他的殺人動機是感情因素和怨恨妻子自行墮胎，與無理由故意殺人的情形不一樣，而且他行兇前仍對前妻有感情依戀，並期待挽回婚姻共同生兒育女，也沒濫殺犯案現場目擊者，人性還未完全泯滅，因此判處無期徒刑，讓他在監獄長期隔離和接受教化。

施信誠高院審理期間被提訊時，雙手合十在媒體前深深一鞠躬，表達其悔意，但他的小姨子曾出庭痛批他當庭道歉是演戲，仍希望施被判死刑。

現年46歲的施信誠住彰化，婚後常因瑣事暴怒，對妻子施暴，前年因涉性侵案遭羈押，妻子趁機逃往新北市汐止區躲藏。

施信誠出獄後，多次傳簡訊求妻子回家未獲回應，經四處打聽得知妻子在汐止的寵物店工作，隨即北上找人，他懷疑妻子外遇，做人工流產，去年3月持槍赴寵物店談判，交談短短17秒，就朝妻子的眉心開槍，妻子當場慘死街頭，施逃亡5天後投案。

偵、審期間，施男辯稱與妻子拉扯時「不小心」擊發，曾哭著說他很愛妻子，並在看守所內抄佛經打算燒給妻子，但開庭時卻嗆聲「她再活一次，我再殺她一次！」甚至對妻娘家所委任的律師比出開槍手勢，嗆小姨子若敢出庭，「我一定打死她！」

一審期間，施男還嗆聲法官「想判死刑，你也不敢」，法警見狀要求施男不可挑釁，將他帶回候審室還押。一審認定，施男因懷疑妻子移情別戀，又對妻子人工流產不諒解，才痛下殺手，與無端殺人有「一線之隔」，今年1月判他無期徒刑。高等法院審理時，施男一改先前兇狠嗆小姨子態度，改口向她道歉表示「我錯得很徹底，十二萬分對不起，我知道原諒要很大勇氣，我不奢求妳原諒」。