真善美自救會陳情 請求法院發還查扣的5億救命錢

真善互助會吸金案，被害人組自救會到法院陳情，要求凍結扣押資金還救命錢。（記者黃良傑攝）

2017-10-26 16:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕真善美吸金案因互助會成員蒙受損失，又求償無門，組成自救會今午到法院拉白布條，並向雄檢按鈴申告，請求解凍查扣資金約5億元，自救會強調被扣的資金，是他們的救命錢，已經有受害者生活陷入困頓。

據了解，法院審理真善美吸金案，因二審認定查扣資金屬犯罪所得，依規定暫予沒收，雄院認為還不宜將部分犯罪所得，逕予發還部分被害人。

真善美互助會涉違法吸金案，受害成員表示，該互助聯誼會於103年間以高利，吸引上千名會員加入，吸金約17億元，雖然葉姓等被告於106年4月間，經高雄高分院判處2年6月至11年不等徒刑，全案並上訴至最高法院中。

自救會成員指檢調搜索、查扣約5億多元，當時法院未啟動賠償犯罪被害人程序，因承受不了財務壓力，有人輕生、陷困、病死，造成多起家庭悲劇，呼籲能儘速還扣留的「救命錢」，故除控告法院外，同時依最新修正刑事訴訟法「扣押物若無留存必要，不待案件終結，應以法院的裁定或檢察官命令發還」。

針對真善美吸金案自救會陳情，雄院行政庭長葉文博表示：因高雄高分院認定資金為犯罪所得，予以沒收，目前不宜將部分犯罪所得，逕行發還部分被害人。

法界人士表示，舊制是事實審，法院有審酌裁量權，待判決確定後，檢方會以全體被害人為對象，予以發還扣款；至於新制則是沒有發還，就得宣告沒收，但被害人可在判決宣告沒收確定後，再向檢方聲請發還，約有1年的等待期。

不過，法界認為犯罪所得若只因部分被害人聲請發還就處置，恐會造成晚來聲請的被害人無錢可領，恐有不公平之虞，目前實務上相當難以處理，未來仍要看法院上的攻防，以及法官的裁定，此吸金案上訴至最高法院，尚未確定。

互助會資金被扣凍結，被害人按鈴申告盼速解凍扣押資金，爭取償還被害人救命錢。（記者黃良傑攝）