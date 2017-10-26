未提供防護致員工摔死 雇主張淑晶判賠270萬

2017-10-26 16:12

〔記者王定傳／新北報導〕中興國際開發有限公司廖姓員工，從裝潢工地2樓掉落地面死亡，事後該公司不顧停工命令復工。檢警查出，中興沒提供安全帽及安全繩有疏失，該公司真正負責人正是被控坑殺房客的房東張淑晶，經理為她的搭檔黃鐸；被害者家屬提出求償，新北地院判中興公司須賠償270萬，可上訴。

103年3月15日上午，中興開發公司廖姓員工在工地進行冷氣室外機架設工程，因建築老舊、雨遮年久失修，踩踏的雨遮崩落，廖從2樓摔到1樓死亡，案發後，中興公司被新北市政府勞動檢查處通知停工，未料其後竟偷偷復工。

檢方查出，中興沒提供安全帽及安全繩有疏失，該公司真正負責人是張淑晶，經理為黃鐸，將2人起訴，張淑晶否認是負責人，黃鐸雖承認是經理，但辯稱廖男是承攬冷氣安裝的廠商，並非中興員工。

不過，一、二審法院依中興公司3名前員工證述，認定黃鐸對外以經理名義，負責處理裝潢房屋，指揮員工裝潢事務，張淑晶是實際出資人，等裝潢完成，負責房屋出租工作，且廖確實是中興員工，依業務過失致死等罪判張女7月、黃男8月，得易科罰金，另判中興公司罰款6萬元。

被害者家屬提出求償，要求中興公司、張淑晶及黃鐸賠償473萬餘元，張淑晶仍堅稱，她並非實際負責人，法官仍認為，廖男就是中興員工，公司卻未提供必要防護具，判中興賠270萬。