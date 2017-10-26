誆繳1000元京華城午餐終身免費吃 女詐財判刑入獄

2017-10-26 16:26

〔記者楊國文／台北報導〕50歲婦人曾錦霞，藉成立「中華民國長期照顧關懷協會」，謊稱要在新北市籌辦「模範長照養生村」，大舉招募會員，宣稱每人只要繳1000元會費就可以每天到京華城的餐廳免費吃午餐，1萬元可成榮譽會員，3年間騙了約750人，得款340萬元，曾婦否認犯罪，全推給落跑的共犯，高等法院不採信，今依詐欺取財罪，判她2年半徒刑定讞。

曾婦今未出庭聆判，共犯鄭克敦、雷雲因未到案被通緝中。

判決指出，這個「假長照、真詐騙」3人集團，100年成立協會，實際沒有財源與計畫，卻編造將建設長照中心，內含家醫門診、醫療輔助、維生器材，養生村內有醫療區、照護區的長照體系，在京華城的餐廳籌備、宣傳，聲稱除了會員本身，一起到場的親友也可以免費用餐。

曾婦3人再對前來用餐的民眾宣揚，協會具公益性質，要照顧老人和弱勢，計畫在全國成立養生村、醫院，要與醫院、養生村合作，提供會員優惠價格，藉以招攬入會，繳1000元可成為該長照協會的普通會員，繳3000元可成為合格會員，再繳1萬元可成為榮譽會員，榮譽會員在合作醫院、養生村可以享半價優惠，750人上當受騙；3人還偽造不存在的會員大會會議紀錄，呈報內政部立案。

但庭訊時，曾婦否認犯罪，全推給落跑的共犯鄭克敦、雷雲等人。但高等法院認定，曾婦假藉愛心之名，利用加入長照協會會員可終身免費用餐、優惠使用將來成立的長照中心、養生村、醫院等服務，及協會從事愛心愛心公益活動等名義，取得被害人的信任，先以小額金額要求加入，再提高金額，或要求會員介紹親友加入，以虛構的空中樓閣使民眾誤信，詐騙對象甚多，且未和被害人和解，今判她2年半徒刑定讞。