偷百萬元木雕藝品 被逮還細數「寶物」價值

烏日分局偵破藝品竊盜案，逮捕藝品大盜，起出價值達上百萬元的失竊藝品。（記者蘇金鳳攝）

2017-10-26 15:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕近來台中市大肚、龍井發生多家藝品店的藝品及檜木遭竊，台中市烏日分局偵查隊經過多日偵查，25日深夜在大甲甲后路逮捕到卓姓嫌犯，在其使用的自小客車內起出一把瓦斯槍、失竊車牌兩面、海洛因毒品一包及一批做案工具，警方還在卓嫌住處起獲大批失竊木雕藝術品，市價高達上百萬。

台中烏日分局偵查隊10月份接獲3家大肚、龍井地區做珍貴林木加工的藝品店報案，指店內的檜木木材、木藝品遭竊，甚至有受害人一覺醒來，還發現屋外的龍柏木材被利器割斷，分局立即組專案小組，並報請台中地檢署檢察官王銘仁指揮辦案。

警方在過濾上百支監視器及深入偵查後，發現卓姓犯嫌涉嫌重大，卓嫌做案手法皆以懸掛失竊車牌，於半夜四處尋找目標犯案，由於這些木材體積龐大，為掩人耳目，卓嫌開車將竊取的木材載往加工廠，若體積太大，會欺暪不知情的拖吊業者，協助將竊取的木材載往不知情的加工廠，加工成高級藝品後，再用高價售出牟利。

偵查隊長高嘉陽表示，卓嫌居無定所，是通緝犯，發現卓嫌白天常在台中市大甲地區出沒，立即派遣警力前往周邊埋伏，警方在追蹤多日後，於25日在甲后路一帶發現卓嫌，警方認為時機成熟，當場查獲卓姓竊盜嫌犯，並於卓嫌使用的自小客車內起獲失竊車牌2面、海洛因毒品1包、做案工具1批等相關證物。

警方並至卓嫌住處起出大批失竊木雕藝術品，價值達上百萬，有沈木肖楠、台灣檜木、龍柏、杉木、紫檀等材質的藝品，由於卓嫌對其犯行坦承不諱，因自認對藝品材質具有鑑賞力，還大言不慚細數「寶物」價值，警方痛斥卓嫌不知悔改，全案依竊盜、毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。

高嘉陽表示，由於警方很快抓到卓嫌，所竊的木材還來不及變造，而藝品目前並未進行銷贓，而卓嫌還有吸食海洛因的惡習，警方正在清查是否有涉及相同的竊案行為。

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