恐嚇電子遊藝場 天道盟太陽會「一代虎」虎頭偕妻被掃

2017-10-26 15:26

〔記者邱俊福／台北報導〕曾為「天道盟太陽會一代虎」虎頭身分的綽號「太保」曾盈進，因跟基隆市一家遊戲場有搶客戶與打電子遊戲換現金的糾紛，竟教唆老婆王慧如率旗下幫眾前往砸店，毆打店員，並暗示賠償500萬元，刑事局偵四大隊第三隊今天宣布將曾嫌夫妻檔與幫眾6人逮捕到案。

警方調查，44歲曾嫌，天道盟太陽會會長綽號「鐵霸」曾盈富的弟弟，目前是太陽會重要幹部，已多次從事不法暴力行為被警方移送組織犯罪防制條例等案，近期正值「天道盟太陽會」新舊代交替之際，為重振旗鼓擴張勢力，該幫會設立公司仗勢組織勢力介入多項行業。

去年6月間，曾嫌認為基隆市一家電子遊藝場，挖角其客戶，且老婆前往消費時，將分數退碼換現金，卻比其他客人換得百分比少，隨後曾嫌指揮手下，由老婆率多名幫眾衝進遊藝場，強行趕走客人，並關掉電源及出手毆傷店員，並向店家恐嚇交付鉅額賠償金。

另去年7月間，1名劉姓被害人承包瀝青刨除渣運輸工程，運輸車輛行經新北市林口地區時，遭當地人士刻意攔車滋擾，並透過曾嫌向劉索取過路費。

警方專案小組經長期蒐證，將曾嫌夫妻檔及手下等8人到案，並持搜索票前往位於北市中山區天道盟太陽會公司重要據點執行搜索，並擴大追查該公司有無涉及不法金流，以及假藉經營公司名號介入其他行業。

訊後，依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌，移送基隆地檢署擴大偵辦。

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