人妻外遇產子又離家 訴請離婚遭駁回

2017-10-26 15:18

［記者黃捷／台北報導］郭姓人妻不滿侯姓丈夫嗜賭成性，甚至連帶小孩看醫生都請吳姓友人代勞，郭女後來與吳男發生婚外情，產下一名私生子後，便離家並與侯男分居長達3年。她提告請求離婚，還理直氣狀暗示是侯男所作所為害她外遇，但士林地院認為，郭女主動離家，未履行同居義務，可責程度較高，遂駁回告訴。

郭女主張，她與侯男2004年間結婚，侯男婚後沈溺賭博，甚至在家中開設賭場，但遭警方查緝導致經濟緊迫，無法支付房租、電費，竟半夜偷偷搬走，從未對家庭負責，地下錢莊還為此多次上門催債，害她心生畏懼。

她說，與侯男結婚10年期間從未同床共眠，侯男有性需求時才會找她同房，她有一次拒絕行房，還被鎖在家門外。她2010年發現懷孕，侯男認為小孩能帶來財運，更肆無忌憚賭博，連在醫院生產時侯男都未到場，所有事情、費用都是她自己處理。

她指出，侯男2012年間請吳男幫忙帶小孩就醫、帶她和小孩出外遊玩，甚至到房內陪伴，侯男都未阻止，她因此與吳男另產下一子。她2013年間曾訴請離婚被駁回，但至今仍是分居狀態，她受有不堪同居的虐待，只好再次訴請離婚。

侯男到庭辯稱，郭女與吳男通姦生子，不知何故逕自離家至今，前次離婚訴訟法院已駁回確定，並判命要求郭女履行同居義務，郭女卻置之不理，他並沒有虐待郭女，對婚姻毫無過錯，不同意離婚。

法官認為，前次判決既然已要求郭女履行同居義務，郭女仍繼續分居逾3年，可見婚姻出現難以維持的重大事由，郭女可責程度較高，依法不得請求離婚，因此駁回訴訟。至於侯男嗜賭或郭女外遇等其他辯論攻防，並不影響判決結果。