台南副議長涉索賄1200萬一審無罪 二審下午4點宣判

台南市副議長郭信良被控索賄1200萬元，去年8月一審宣判無罪，二審將在今天下午4點宣判。（資料照，記者洪瑞琴攝）

2017-10-26 14:42

〔記者王捷／台南報導〕台南市副議長郭信良被控索賄1200萬元，郭信良疑利用官田鋼鐵鍍鋅廠遭民眾抗議的事件，主動找業者表示，可協助通過環評，官田廠付出700萬前金後，因環評仍無法通過，弊案才爆發。去年8月一審宣判無罪，二審將在今天下午4點宣判。

一審時，南檢起訴書指出，郭信良與助理郭仲進，在2011年8月間，與官田鋼鐵榮譽董事長陳協同餐敘時，表示如果官田生產的廢渣給他處理，環評就能通過。郭信良向陳舉例，「永揚」廢棄物掩埋場雖然取得環評執照，卻遭市府撤照是「弄錯邊找錯人」。

郭信良為避免犯行遭司法機關偵辦，每次取款都交付同額的人頭支票，並在支票上背書，佯作雙方是借貸關係。不過檢調掌握郭與友人到官田鋼鐵取款畫面與對話，檢方仍依違反貪污治罪條例提起公訴。

一審法官認為，郭信良確實向官田鋼鐵榮譽董事長陳協同索取700萬元，但這是以疏通群眾及議員，所收取的活動費，雖然郭信良事後並無法阻止群眾及議員的抗爭行動，但不能因此認為被告郭信良從一開始就存有詐騙犯意，因此一審時判決無罪，至於二審結果將等下午4時結果。