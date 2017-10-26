刑求取供、彈道鑑定 鄭性澤殺警案逆轉關鍵

鄭性澤再審案判無罪後步出法庭。（記者楊政郡攝）

2017-10-26 14:40

〔記者楊政郡／台中報導〕15年前台中豐原十三姨KTV殺警案，死刑犯鄭性澤被囚逾14年，台中高分院受理再審案改判無罪，法官審理發現警方疑似「刑求取供」及現場「比對」鑑定，成翻案的兩大關鍵，台中高分檢表示很遺憾發生此殺警及再審事件，該署均以有無足夠的證據證明為考量，將於收受判決後，為整體審酌是否上訴。

91年台中十三姨KTV殺警案，歷審中鄭性澤一路都被判死刑，95年最高法院駁回而定讞。105年3月18日台中高分檢以發現新事實為理由，向台中高分院聲請再審，獲裁定准予再審，105年5月3日高分院釋放「死囚」鄭性澤，隨即展開再審案審理。

台中高分院判決書指出，經勘驗鄭在警詢中書寫自白書的過程，發現警察未依法進行訊問被告的姓名等資料，及告知權利事項等程序，違背警察辦案程序在先；且就被告就醫記錄及進入看守所個人照片，發現其在被警察詢問期間，臉部確另有明顯新瘀傷出現等情節，顯有刑求，合議庭認為被告在警詢的自白不是出於「任意性」，並因此影響檢察官偵查中自白的任意性，不能採為被告不利的證據。

再者，起訴書認定蘇憲丕是遭持「制式」克拉克擊中3槍而亡，檢察官認定是兩階段射擊，第一階段是羅武雄涉擊，第二階段鄭拿到克拉克後射擊，再審合議庭依卷內資料、國立台灣大學醫學院、中央警察大學及鑑定人李俊億、孟憲輝的意見，認定蘇憲丕所中3槍，來自同一方向，且是3槍接續，沒有所謂中途停頓的「二階段開槍」。

證人張邦龍及梁漢璋（被告友人一同到場）雖稱有看到羅武雄交槍給被告，但他們都說是在羅武雄開槍射擊酒瓶（在店內示威，警察未到）前的事，且交給鄭是兩把「改造」克拉克，一群人進入A10包廂後，羅武雄手中有「制式」白朗寧手槍及「制式」克拉克手槍各一支，持制式克拉克先射擊天花板，再射擊酒瓶，店家才報警。

另依證人即在場警察高豫輝說，看到羅武雄朝警察開槍的槍管是黑色的，參酌扣案4把手槍，可以確定殺警的就是「制式」克拉克手槍。

所以此案導出3槍都是羅武雄所射擊的可能性高，短暫槍戰中，羅、蘇兩人死亡，兩人所持有槍枝均屬制式槍枝，可快速擊發子彈，兩人死亡先後順序無法判斷，加強了羅武雄連續3發擊斃蘇憲丕的可能懷疑，被告則未碰觸制式克拉克，依此殺人及持有制式手槍部分改判無罪。