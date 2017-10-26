帶妹車內聊天 怪叔叔車外來回 雙方大亂鬥結果...

2017-10-26 13:34

〔記者謝君臨／台北報導〕30歲胡姓男子日前駕車載女研究生返回宿舍，雙方在車上聊天時，突有一名顏姓中年男子頻繁騎車來回，眼神還不時飄向車內，胡下車詢問引起顏不滿，雙方爆發口角，當胡上車後，顏竟打開車門，胡則持手機錄影蒐證，遭顏搶走，2人互告恐嚇、搶奪、強制、公然侮辱等罪，但台北地檢署調查後均認定罪嫌不足，將2人不起訴。

檢方調查，今年7月15日凌晨1時許，胡男載著就讀研究所的女子返回台北市文山區宿舍，抵達後，女子並未馬上離去，2人待在車內聊天；不久，女子發現一名中年男子形跡可疑，不但頻繁在車前騎車來回，且未開車燈，眼神還不時飄進車內，向胡男反應，胡男遂下車向對方招手，想釐清原委。

該名顏姓中年男子看見胡男招手，隨即停車，胡男質疑他為何頻繁來回且望向車內，引起顏男不滿，認為自己只是騎車經過，對方卻大驚小怪，雙方不歡而散，不料胡男上車後，顏男卻尾隨打開車門，胡見狀持手機錄影蒐證，遭對方搶走手機，雙方僵持不下，報警處理。

警方到場後，顏指控對方無端將他攔停，還罵他三字經，甚至轉他機車龍頭，意圖搶機車鑰匙，控告胡恐嚇、強制、公然侮辱罪；胡則反駁對方開他車門，不讓他離去，還搶他手機，恣意幹譙，反告顏恐嚇、搶奪、強制、公然侮辱罪；警方詢後將全案函送北檢偵辦。

檢察官傳喚兩造出庭，雙方均否認犯行；顏辯稱因為自己有在指南宮靈修，當天凌晨他騎車經過該處，想把書還給一名師姐，但一時找不到對方住處，才會騎車來回，不料卻被胡攔停；胡則指控顏不但搶他手機，還對他謾罵；至於女研究生則證稱，胡並未轉顏的機車龍頭，也沒搶對方鑰匙。

檢察官勘驗行車紀錄器畫面，發現雙方確有發生衝突，但還不至於構成互相指控的犯行，將2人均不起訴。