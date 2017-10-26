低價網拍假迪奧、香奈兒彩妝 賺1萬恐賠大了

警方查扣DIOR、CHANEL等各式彩妝、香水仿品1397件，侵權市值高達440萬元。（記者許國楨攝）

2017-10-26 13:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子嗅得國際精品大廠為慶祝週年慶，紛紛推出彩妝、香水精品有商機，訂購大批仿冒彩妝、香水，於拍賣網站低價販售，想大撈一筆，警方網巡發現循線查扣DIOR、CHANEL等各式彩妝、香水1397件，侵權市值高達440萬元，但警方查扣帳冊發現，陳男不法獲利約1萬元還得面臨高額求償，可說得不償失。

保二總隊刑大偵二隊日前網路巡邏發現，蝦皮拍賣網站有賣家所販售的DIOR、CHANEL香水及彩妝用品價格遠低於市價，佯裝賣家訂購送檢，確認是仿品後展開調查跟監，發現是台中市以網拍為業的38歲陳姓男子所販售收網。

警方在其台中市西區租屋處及彰化老家，共查扣DIOR、CHANEL、Jo Malone等各式彩妝、香水1397件，侵權市值高達440萬元，警方表示，市面上熱銷100毫升的CHANEL、Jo Malone香水，每瓶價格高達4500元，但陳男進價僅約300元，再以700元左右在網路販售，價格不到真品2折，且包裝、瓶身與真品幾乎難以辨識，吸引買家訂購。

但警方強調，查扣的仿品儘管印刷相當精緻，但從字體間距、粗細及顏色深淺仍可看出端倪，另外真品的香味淡雅，仿品的味道濃厚且刺鼻，內容物都是不知名液體，呼籲民眾切勿購買低價且來路不明香水或彩妝，以免招來不必要的皮膚傷害。

陳男供稱，近來密集於各大傳播媒體看到奧斯卡影后為DIOR所拍攝的宣傳短片，讓觀眾在看完該短片時，有瞬間秒戀愛的感覺，另CHANEL（香奈兒）品牌也在今年舉辦亞太區發表會，邀請知名影星站台大力宣傳，該商機馬上就被他嗅到大量進貨囤放，俟機販賣大賺一筆。

但警方清查查扣帳冊發現，陳男至今不法獲利僅約1萬元，未來還得面臨上百萬求償金額，可說是血本無歸，訊後全案依違反商標法送辦。