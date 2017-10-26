詐欺遭羈押剛出監 車手不學好再被逮

2017-10-26 13:28

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名20歲陳姓男子，不久前詐欺案羈押結束出監，竟重拾舊業，繼續擔任詐騙車手，昨下午3時許，新店分局安康派出所員警巡邏時，發現陳男車輛違規臨停在超商前，上前盤查發現陳男及另名同行男子形跡可疑，更在副駕駛座腳踏墊發現大量現金及提款卡，經警方不斷詢問，兩人才坦承「我們是車手」，警方依詐欺罪嫌將兩人帶返所偵辦。

警方調查，陳男有毒品、詐欺前科，因詐欺案遭羈押4個月，不久前才出監，昨下午3時許將剛買的新車臨停在超商前，由23歲歐陽姓男友人下車準備領款，安康派出所警員許瑜愷、詹筱筠發現兩人行跡可疑，前往盤查身分，發現兩人都有詐欺前科，再往車內一看，副駕駛座腳踏板上竟散落大把現金，陳男立刻辯稱「錢是借來的啦」，但警方又發現7張提款卡、存摺等物，兩人眼看藏不住，只好向警方承認「我們是車手。」

陳男向警方供稱，平常就是跟歐陽姓男子一組，領完指定的款項後，透過通訊軟體與上游聯繫，相約交款後，兩人則可抽成領工錢。警方依法查扣現場起獲之現金新台幣57萬8千元，及存摺2本、印章2顆、提款卡7張、西瓜刀3把等證物。由於陳男車子剛買，警方合理懷疑為不法所得購入，依法將車子一併查扣，全案依詐欺罪嫌送辦。

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