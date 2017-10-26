投資股票失利 汽車維修工變身大盜

2017-10-26 13:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市陳姓男子為了多賺點錢養家，投資股票失利欠債，從事汽車維修工作的陳男，竟萌生歹意，日前連續潛入汽車保養廠偷取油品、電瓶、保養工具等物品，警方經連日追查，在陳妻的溫情勸說下，陳男才坦承犯行，訊後被依竊盜罪送辦。

岡山警分局指出，8月20日深夜，陳姓男子（37歲）潛入岡山區柳橋東路兩家汽車保養廠內，把廠房內油品、電瓶、保養工具等物品洗劫一空，並利用停放保養廠內自小貨裝載贓物一同開走。

警方獲報後展開追查，發現1輛深色汽車涉案，但因附近監錄系統畫面品質不佳，比對多時仍無法確認犯案車號；案情陷入膠著時，本月10日深夜，公園東路1輛路邊停車的汽車又遭竊取輪胎，警方發現，該車被偷輛胎時，嫌犯疑似駕駛與汽車保養廠竊案同輛深色汽車，經追查後，鎖定陳男涉有重嫌。

陳男到案時否認犯行，經警方出示相關證據，陳男見無法抵賴，但只坦承輪胎竊案，後來警方通知陳妻到派出所協助，在陳妻溫情喊話後，陳男才坦承兩家汽車保養廠的案容都是他所為，並說出他是為了讓家人生活更好，於是買股票想要多賺一點錢，想不到投資失利，周轉不靈欠了債，家庭生活陷入困境，他才會鋌而走險，利用熟悉保養廠作息，行竊汽車物品變賣。