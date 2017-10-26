殺警案鄭性澤改判無罪 警察兒：有沒有罪意義不大

2017-10-26 13:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕被控殺害警察蘇憲丕的鄭性澤，今天由死刑改判無罪，蘇憲丕之子「蘇先生」，今天到法院聆聽判決之後，情緒顯得很激動，但他仍強忍激動，婉轉表示尊重司法判決，與父親一樣擔任警察的他，透過律師徐承蔭發表一份名為「馨生人（犯罪被害人）‧點一盞燈」的聲明文，該聲明文並轉述蘇憲丕的遺孀饒女士的意見：「無論現在判決結果是什麼，都無法改變本人丈夫蘇憲丕警員因公殉職的事實，本人深感無奈與悲慟，請尊重本人及不願被打擾」。

「蘇先生」強調，此案在十幾年前本該結束了，卻在一連串巧合而造就今日局勢，沒人是真正的贏家，身為被害人家屬，得到的真相是真的真相嗎？真相，已隨著父親的逝世而消失了，法庭上再多的答辯，只是一次又一次的傷害家屬。他的無罪或有罪，對我們家屬而言，意義不大。

聲明書全文

一、本件犯保委派‧感謝法院審理

（一）本件係臺灣高等法院臺中分院轉介「財團法人犯罪被害人保護協會臺灣臺中分會」，由該會指派為告訴人即被害人蘇憲丕家屬之告訴代理人，以陪伴及協助被害人家屬，感謝法官費時用心審理本案，被害人家屬對於司法何以竟就已確定判決11年案件，卻重新審理，充滿錯愕！但也能理解法院審理著眼與考量，敬表尊重，感謝新聞媒體朋友尊重家屬之意願及隱私，未予打擾採訪，在此表示謝意！

（二）告訴人饒女士，即被害人蘇憲丕配偶意見略為：

無論現在判決結果是什麼，都無法改變本人丈夫蘇憲丕警員因公殉職的事實，本人深感無奈與悲慟，請尊重本人及不願被打擾。

（三）蘇先生即被害蘇憲丕警員之子意見為：

「無論宣判之結果為何，我都予以尊重，畢竟事實的真相已無人知悉，唯有他最清楚。本該十幾年前結束的案件，在一連串的『巧合』下，造就今日的局勢—『沒人是真正的贏家』。此時身為被害人家屬的我，得到的真相是真的真相嗎？不，真相，已隨著父親的逝世而消失了，法庭上再多的答辯，只是一次又一次的傷害家屬。他的無罪或有罪，對我們家屬而言，意義不大。當國家給予冤案被害人道歉賠償，那誰給予我們道歉？僅簡單告訴我們真正真相而已？！沒有任何條文保障被害家屬的權利？！司法的反覆無常，誰能夠接受？！最後，我還是要十分誠摯與致上最真誠說聲『謝謝』為此案件而付出努力的大家—讓我參與父親最後一段人生的旅程，我將帶著他的信念，繼續守護著社會的正義！

—、我以我父親身為警察為榮！感謝大家！ 」

二、有利不利事項‧宜請一律注意

本件係經檢察官為被告之利益聲請再審，在實務上相當罕見，肯定公訴檢察官的認真與用心。雖然充分了解案件進度與審理過程，然仍懇請法院本於「客觀性義務」，對於被告有利及不利之事項，一律注意，更期待「勿枉勿縱」之精神—肯定法院對於本案之檢察官、被告、辯護人與被害人間權益之「均衡維護」，未有向任何一方傾斜，以符司法核心之價值—客觀公正的正義天平。

三、被害人權修法‧正義均衡維護

最後，站在時代的巨輪上：本件被告11年前的有罪確定，是基於證據，11年後的再審裁判，也是基於證據。刑事訴訟思維與鑑識專業思維，時移勢遞，迥然不同；同樣的，「被害人在刑事訴訟上的權益」在「我國當代」刑事訴訟法的制度設計上，類如陳述意見權、在場權等，僅止於此。當事人所擁有的，類如調查證據聲請權、詰問權、異議權，告訴人則付之闕如，甚至稱不上，如德國、日本關於犯罪被害人的訴訟參加或訴訟參與制度。被害人，無意擁有如同當事人一般的當事者權，這是基於訴訟架構對抗制的考量。

但我們要陳明的是：「當檢察官本於客觀性義務，為被告之利益而進行訴訟時，被害人所面臨的『訴訟上窘境困境』（Dilemma）」─實值我國刑事訴訟法檢討修法！

欣聞司法改革國是會議與司法院就此已著手修法，研議被害人參與刑事訴訟程序的權益─站在「時代的巨輪上」，我們期盼發出制度上「不平之鳴」—為馨生人點一盞燈，期待「未來」台灣刑事訴訟制度─能更兼容並蓄、實現正義！輿論激情只是一時，追求正義則是永恆！

為馨生人‧點一盞燈，就會看見光！

被害人家屬蘇先生、犯罪被害人保護協會台灣台中分會扶助律師 徐承蔭、陳昱瑄律師 2017/10/26

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