齊柏林失事前10.6秒 攝影機拍向天空 機身抖動

2017-10-26 13:01

〔記者陳宜加／台北報導〕「看見台灣」導演齊柏林不幸於凌天航空B-31118事故中喪生，飛航安全調查委員會今天公布事實資料報告，事故前10.6秒，攝影機鏡頭朝向天空拍攝，航機同時有抖動現象，原因不明。至於事故發生原因，將於最終調查報告呈現。

齊柏林6月10日搭乘凌天航空B-31118的Bell 206B3型直升機，執行阿布電影公司在南部與花東地區的空拍作業，卻不幸墜落在花蓮縣豐濱鄉協進農場，航機起火焚毀，包括直升機駕駛、齊柏林與一名空拍助理，機上共3人死亡。

根據飛安會報告，當天飛行任務原為上午兩趟、下午1趟，臨時改為3趟於上午執行，且第2趟起，駕駛員就換手。齊柏林與第1趟駕駛為首度合作，與事故直升機駕駛員合作多年，曾用LINE詢問「要不要換人飛」，獲任務領隊同意。

報告指出，第3批任務約於上午10時45分起飛至玉里、瑞穗、豐濱地區執行空拍任務，53分28秒至46秒攝影機拍到主旋翼旋轉畫面、轉速約為97％；54分15秒至27秒航機高度自850呎降至580呎、距地面僅約285呎。54分34秒攝影機再次拍到主旋翼旋轉畫面，航機同時有抖動現象，至此攝影機終止記錄。

現場目擊者指出，直升機墜落前速度很慢，姿態與發動機聲音並無異常現象，飛機沿著山勢穩定向下，旋翼轉動聲音也正常，之後飛機便消失在山坡上。

由於直升機並未裝設飛航紀錄器、座艙語音通話紀錄器，加上事故前飛行高度低於3000公尺，沒有雷達資料，機上攝影機也遭燒毀，調查難度高。飛安會透過相關分析軟體與拍攝影片中的地景、角度等，還原事故直升機飛行軌跡。

飛安會指出，事故前最後一段影像長137秒，大部分是正常拍攝畫面，但最後10.6秒鏡頭朝向天空，事故前直升機飛行高度285呎、不到100公尺。飛安會執行長王興中表示，還有很多疑點，目前無法解釋，事故原因須進一步分析。

根據飛安會報告，當天天氣正常，發動機、機上殘骸、油料等，經檢測也未發現異常。王興中表示，飛安會今天只是呈現事實資料，至於事故發生原因，須進一步分析，將於最終調查報告中呈現。最終調查報告最快於明年5月出爐。