屁孩嗆聲健身猛男 雙方互控恐嚇、誣告

2017-10-26 12:48

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市20歲出頭的陳姓男子，日前至中正運動中心健身，離開時，紀姓健身教練向他反應，重訓時不要拿那麼多墊片，影響其他人權益，可以紙箱代替，引起陳男不滿，雙方劍拔弩張，所幸未釀衝突，不料，事後陳控告紀恐嚇，紀氣不過也反告陳恐嚇、誣告，但台北地檢署均認定罪嫌不足，將2人不起訴。

檢方調查，今年7月某夜，陳男前往中正運動中心健身房重訓，直到晚上10點要離開時，紀男突跑出追上他，向他表示因有會員反應，指陳男拿了太多墊片，造成其他人無法使用，因此建議陳男下次可以紙箱代替，讓大家都可平均使用到健身器材，不料此舉引起陳男不滿，雙方爆發激烈口角。

陳男認為紀男找碴，怒嗆：「不然是要怎麼樣！」，紀男覺得自己好說歹說，但對方卻不可理喻，一度舉起雙手，不過隨即放下，陳男也作勢揮拳，好在被一旁的紀男同事發現，及時擋在中間隔開2人，最後雙方並未爆發肢體衝突，陳男走到1樓出口時，紀男的主管還特別向陳男道歉，陳男則悻然離去。

紀男原以為此事已告一段落，不料事後竟被警方約詢，指陳男告他恐嚇，紀男盛怒之下，也反告對方恐嚇、誣告，警方將全案函送北檢偵辦。

庭訊時，雙方均否認犯行，指控是被對方恐嚇，但檢察官當庭提示陳男作勢揮拳的監視器畫面，陳男則對此表示緘默；檢察官發現，2人在對峙時，雙方均劍拔弩張，彼此都沒有害怕或畏懼的情況，不構成恐嚇要件，至於誣告部分，陳男提告也非蓄意捏造，也不構成，因此將2人均不起訴。