等了15年 鄭性澤想告訴亡警兒「我不是殺你爸爸的人」

2017-10-26 12:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕被控告殺害警察蘇憲丕而判處死刑的死囚鄭性澤，今天於台中高分院獲判無罪之後，宣讀一封給殉職警察蘇憲丕兒子的信。鄭性澤說，15年前他被押解到蘇憲丕靈堂前下跪，當時與其子對望一眼，其子流露「你是壞人」的眼神，那一幕深藏心中至今難忘，如今他想告訴蘇憲丕兒子，「我不是殺你爸爸的人」，我們兩家都是被害人！

鄭性澤說，今天以前他是一個沒有明天的人，從這一刻起，他要重新開始我的人生，他祝福蘇憲丕之子與家人。

蘇憲丕的信如下

我想跟蘇憲丕的兒子講一段話，這段話是15年前的當下就想講。

今天法院撤銷原本錯誤的判決，改判我無罪，這個無罪我等待15年，這15年，15年前我被警察帶到殯儀館強逼下跪，腳鐐聲音驚動當時在靈堂的蘇憲丕之子，蘇憲丕之子轉過頭來，跟我對望一眼，這個畫面我永遠記得，當時，蘇憲丕的兒子就讀小學，什麼都不知道，這封信是要唸給蘇憲丕的兒子。

這15年中，我背負著殺警兇手之罪，死刑確定，被關在台中看守所，每天提心吊膽，有要被收屍的心理準備，我與家人都不好過，但15年來，我心中都有這個畫面，被警察押到殯儀館，跪在你父親靈外前，你被腳鐐聲與逼跪聲音驚動，轉過頭看我的畫面，我和你對望一眼，我們沒有交談，也不允許交談，你的眼神告訴我：「你是壞人」，但當時我無法告訴你：「我不是（壞人兇手）」，我知道你很痛苦，但是，我真的不是殺死你爸爸的人。

今天法院還我清白，讓我有機會在15年後的今天，清楚跟你說，我不是殺死你爸爸的人，我很慶幸在15年後的今天能夠告訴你，如果是2006年我被執行死刑，這句話我永遠沒有機會說了！

你我立場不同，但同樣經歷遭遇人世間的痛苦，分離、仇恨的、傷痛的、破碎的，你我兩家都是受害人，這些是我想對你說的，放在我心中15年，今天以前我是一個沒有明天的人，從這一刻起，我要重新開始我的人生，在這裡，我祝福你，也祝福你的家人。

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