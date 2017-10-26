齊柏林最後執拍影片 墜機前10.6秒鏡頭突朝天空

導演齊柏林今年6月拍攝《看見台灣Ⅱ》空拍作業時，直升機不幸失事，齊柏林罹難。（資料照，台灣阿布電影提供）

2017-10-26 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕導演齊柏林今年6月為《看見台灣II》空勘墜機逝世，飛安會今公布凌天航空B-31118事實資料報告，發現在事故前10.6秒，齊柏林的攝影機鏡頭朝向天空，同時航機有抖動現象，最終調查報告最快明年5月出爐。

綜合媒體報導，飛安會今公布事實資料報告，根據這份報告，事故是發生在今年6月10日上午11時54分，凌天航空B-31118直升機在花蓮豐濱失事，《看見台灣》導演齊柏林、助理陳冠齊、機師張志光3人不幸罹難，由於直升機幾乎全毀，加上直升機飛行高度低於3000公尺，沒有雷達資料，只能從事故現場所找到的齊柏林掌鏡攝影機的紀錄做解讀。

從齊柏林掌鏡攝影機發現，最後一段137秒的影片，大部分都是正常拍攝的空拍畫面，從中還原事故前直升機的飛行高度約285呎（約86公尺），但影像最後10.6秒鏡頭突然朝向天空，無法計算軌跡。

飛安會執行長王興中說，事故目前仍有很多疑點無法解釋，根據飛安會報告，當天天氣正常，包括發動機、機上殘骸、油料等檢測，也未發現異常；報告中指出，齊柏林當天執行首趟飛行時，曾問凌天業務人員「要不要換人飛」，也獲擔任執行空拍任務領隊同意，空拍任務領隊也是與齊柏林合作多年，執行第二及第三趟飛行任務，並在第三趟返程時發生事故的駕駛員。