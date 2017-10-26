4人偷4萬電纜線賣3千 吃一頓飽飯就被逮了

林男佯裝跟保全聊天引開其注意。（記者許國楨翻攝）

2017-10-26 12:32

〔記者許國楨／台中報導〕4名派遣工利用地利之便到工作的工地行竊，接連兩次偷走共價值4萬多元的電纜線後賤賣不到3千元，一起飽餐一頓後所剩無幾，原以為神不知鬼不覺，還是被鍥而不捨的警方方過濾監視器鎖定揪出，結果通通吃上竊盜官司被送辦。

台中市第五分局文昌派出所日前接獲一家建設公司報案，指位在梅川西路與遼陽一街口的工地發生竊案，竊賊在一天內連續兩次侵入偷走兩批價值42600元的電纜線，警方獲報展開訪查鄰近居民、調閱工地內及週邊監視器畫面過濾清查，查出是先前任職該工地的44歲林姓派遣工等4人涉嫌監守自盜。

警方指出，林男當天與何姓、陳姓、陳姓等另3名同在該工地擔任派遣工的友人共乘一輛自小客前來，由林男佯裝跟保全聊天引開其注意，再由其他3名共犯開車駛入地下室竊取電纜線後置於後車廂離去，隔天一早又以相同手法再度進入工地故技重施。

警方進一步根據自小客車牌「以車追人」，查出車主就是竊案中的何姓共犯，陸續通知目前已在另一工地擔任派遣工的4名竊嫌到案說明，經提示相關監視器畫面後4人坦承犯案，供稱因缺錢花用聯想到工作的工地行竊較方便〈地形地物及物品熟悉〉，偷走的電纜線經變賣僅2700元，4人飽餐一頓後所剩無幾。

林男說，原以為神不知、鬼不覺，沒想到還是被公司發現材料短少報案，更難逃認真、細心警方的積極偵辦，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。