安平觀夕平台驚傳父女溺水 父命危急救中

觀夕平台被列為最危險水域。（資料照，記者邱灝唐攝）

2017-10-26 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕台南安平觀夕平台今驚傳一起父女溺水意外，父女雙雙溺水，其中父親被救起時已無生命跡象，送醫搶救中，女兒則受到驚嚇，送醫觀察。

據《蘋果》報導，台南安平觀夕平台今上午驚傳有人溺水意外，警消獲報後趕抵現場，熱心民眾已將溺水父女救上岸，但父親已無呼吸心跳，送醫搶救，女兒則受到驚訝無法言語，由於全身濕冷，為免失溫，救護人員也將其送醫觀察，父女雙雙溺水原因與身分，還有待警方釐清。