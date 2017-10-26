國小女：鄰居「叔叔把雞雞塞我嘴巴和下體」！惡男起訴

2017-10-26 11:55

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園市一名52歲戴姓惡男，涉嫌於2016年9月起，強制性交老婆女友人未滿12歲的國小女兒，女孩向檢方控訴：「叔叔強迫我幫他口交」、「抱著我的頭要把他的雞雞塞進我嘴巴」、「把雞雞插進我下體」等惡劣行為，戴男訊時坦承與女孩發行性行為，卻辯稱是女孩主動要求發生性關係。今桃園地檢署偵結全案，依「刑法」加重強制性交罪起訴戴男。

起訴書指出，2013年間至2016年5月間止，被孩女童與其母因生活所需，與戴男、其妻及其女童同租一棟透天厝分住2、3樓，雖去年5月後被害女童與母親已搬離該住處，但女童仍會到戴男住處等母親下班再一同返家，不料卻被戴男趁機伸出狼爪。

去年9月，戴男在其住處3樓房間命令被害女童跪下、脫下女童褲子，欲強制將陰莖插入女童嘴巴，因女童緊閉嘴巴反抗未得逞，不料，戴男竟又在去年10月、11月間，在其住處2樓房間及客廳，強行抓被害女童胸部2次，更在去年9月至今年1月間，在其住處的3樓房間強行把下體插入被害女童陰道3次，強制性交得逞。

戴男在偵訊時向檢方坦承與女童發生3次性關係，女童有用嘴巴吸她陰莖、兩人有互相口交等行為，最後一次性行為他還有射精，但戴男供稱，這都是女童主動要求和他發生性行為，第一次是女童主動摸他下體，兩人在互相撫摸後發生關係。

被害女童偵訊時向檢方痛訴，每次戴男侵犯她時都有說不要及反抗，更沒有主動摸戴男雞雞及要求戴男親她胸部、下體行為，被害女童表示，戴男強抱她的頭要把雞雞塞進她嘴巴，她有緊閉嘴巴反抗，戴男把雞雞塞到她下體，撫摸她胸部和下體也有反抗，但都被戴男壓著，反抗未成，「我不知道什麼是做愛、射精」、「只知道戴男把雞雞放到我下體後，有流出黃黃的東西（精液）1次」。

全案爆發於今年4月，被害女童和母親表示近期因月經感到身體不適，並多次詢問懷孕話題，引起母親疑心，經細問才知情；事後檢方依戴男、被害女童等證人證述，且事後驗傷單也顯示女童處女膜卻有撕裂傷，今桃園地檢依「刑法」加重強制性交罪起訴戴男。

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