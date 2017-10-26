連續10天執行掃黑肅毒 南市逮3治平對象

2017-10-26 11:48

［記者王涵平／台南報導］南市警方配合全國同步掃蕩專案，連續10天執行掃黑肅毒專案，逮獲3名掃黑治平對象，成果豐碩。

南市警察局麻豆分局結合歸仁分局、第三分局及刑事局南部打擊犯罪中心等單位，緝獲治平首惡蘇姓主嫌及共犯9人到案，蘇姓主嫌仗其叔叔綽號「關中」的名氣，在原南縣溪北地區針對有女陪侍小吃部強索保護費、並以暴力討債等方式犯罪，被害人如有不從，動輒持槍槍擊、砸店恐嚇、拘禁凌虐及棍棒毆打，嫌犯四處躲藏時而承租套房暫居，時而北上投靠親友，遭查獲時起獲犯罪工具西瓜刀1支、打斷球棒4支、行動電話、支票、毒品吸食工具等證物。以組織犯罪、擄人勒贖、恐嚇取財及毒品等罪嫌送辦。

玉井分局緝獲集團首惡林姓嫌犯及共犯共5人，涉嫌藉高利貸放等重利方式做為該不良組合經濟來源，待被害人無力償還債務再以私刑拘禁等暴力催討債務，被害人迫於淫威均怒不敢言，而任其需索無度，已知該集團不法獲利數十萬元。

第一分局獲報沈姓男子涉嫌藉放高利貸，誘使需錢孔急之被害人上鉤，等到無力償還暴增欠款，再行拘禁毆打遂行暴力討債，警方抽絲剝繭偵辦鎖定沈姓嫌犯，歷經5個月蒐證見時機成熟，由第一分局聯合刑事警察大隊及新營分局等單位同步發動搜索，順利緝獲沈嫌及其集團成員5人到案，2案均以組織犯罪、重利、恐嚇取財、妨害自由及傷害等移送法辦。

專案期間共查獲槍砲案4件4人，起獲改造槍枝4枝、子彈31發，以及網路詐欺等案；緝獲各級毒品153.21公克，藥頭12人、藥腳68人到案。