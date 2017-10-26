強盜江蕙胞弟 高院判陳金標7年6月

江蕙胞弟遭歹徒陳金標強盜未遂，高等法院今依加重強盜未遂罪判處7年6月徒刑，仍可上訴。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-10-26 11:28

〔記者楊國文／台北報導〕江蕙胞弟遭歹徒陳金標強盜未遂，陳男被逮後還反咬警方栽贓、江蕙編故事，高等法院認為其辯詞不足採信，今依加重強盜未遂罪判處7年6月徒刑，仍可上訴。

陳金標今被提訊出庭，他辯稱全案不是他做的，是被栽贓，他強調「我有冤屈！江蕙姊弟有錢有勢，我講的話沒有人相信。」

去年12月，陳男闖入江蕙胞弟位於新北市淡水楓丹白露社區的5樓住處強盜，住2樓的江蕙及菲籍看護馬拉聽到江弟叫聲，跑上樓與陳男發生激烈扭打，甚至一度遭陳男持螺絲起子、西瓜刀挾持，但陳男不敵3人激烈反抗，未遂逃逸，士林地檢署上月依加重強盜未遂、侵入住居及傷害等罪將他起訴。

陳男開庭時稱自己最多再活3年，若被判刑將死在監獄裡，「我為最後這口氣在拚」，自始至終否認犯罪，指控警方違法搜索栽贓他，江蕙及江弟編故事、供述前後不一，連案發現場的血跡都是仇家去亂灑的。

法院審理期間，法官為釐清案發經過，並查明陳男指控到底是真是假，除傳喚江弟、馬拉及承辦、採證的警員，更傳喚關鍵證人江蕙親上法庭作證。