鴻源吸金案受害人被剝兩層皮 還替詐騙車手求情

2017-10-26 11:18

〔記者王駿杰／新竹報導〕實在無良！張姓男子受雇詐騙集團，他鎖定一群前「鴻源投資公司」受害者進行二次剝皮，以靈骨塔轉售可彌補先前損失為由，說服添購高價靈骨罐提高「賣相」；75歲吳姓老婦信以為真，17日從銀行領出36萬老本，準備雙手奉上，雖然警方即時攔阻並逮捕張男，但吳婦卻不領情，反焦急替張男開脫，還破口大罵，怪警方破壞她的回本大計。

警方調查，22歲張男原是刺青師，沒有前科，受雇於詐騙集團擔任提款車手與業務，詐騙集團利用20年前紅極一時的「鴻源」吸金案受害者名冊，佯稱已覓得買家欲購買塔位，但對方有節稅等考量，須一次大批買進才願意交易，若搭配靈骨罐，還能提高「賣相」，表面上稱「短時間就能獲利，重回血本」，實際上卻想藉機推銷高價靈骨罐，藉此詐財。

另外，該詐騙集團還編列「殯葬教戰手冊」，當中鉅細靡遺解釋何謂「殯葬一元化」、「生前契約」等內容，作為讓張男行騙時的基本話術外，張男還自行歸納製作「全省納骨塔塔位統計資料」，希望行騙時增加談話內涵，專業度令警方大開眼界。

警方指出，吳婦早年花了96萬投資靈骨塔位，今年9月間她接獲張男來電，指要協助她將先前購買的塔位搭配靈骨罐以更高的價錢賣出，吳婦聽完大喜，一心只想回本的她怕家人知道，便偷偷躲在房間，眉開眼笑和張男討論交易細節。

而張男見吳婦上鉤，先和她約在一家禮儀公司門口，找來假買家秀出500萬現金，白花花的鈔票擺在吳婦面前，更令她對張男的說詞深信不疑，立刻爽口答應購買6個、總價36萬元的靈骨罐，雙方相約上週二在市區面交。

吳婦在媳婦陪同下至銀行提錢，大筆金額引起行員與警方注意，立刻展開追蹤，趁兩人在車內準備交易時將張男逮捕，及時替吳婦追回老本，另起獲估價單、產權登記表、買賣投資受訂單、墓園介紹型錄等。不料，張男騙術實在高明，吳婦根本不覺得遭詐，反怪警方擾亂她的賺錢大計，還不斷替張男開脫，要警方別為難他。

張男坦承詐欺，他向警方供稱，因有欠債，才會加入詐騙集團行騙，鴻源投資受害者名冊是集團成員當面交給他的，除了吳婦，他還另外誘騙2至3名鴻源投資受害者，共推銷賣出9個靈骨罐，每個可抽1萬5千多元，警方訊後依詐欺罪嫌將他法辦，並擴大追查該詐騙集團。