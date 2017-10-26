「死囚」鄭性澤殺警案再審 台中高分院改判無罪

鄭再審案判無罪後步出法庭。（記者楊政郡攝）

2017-10-26 11:15

〔記者楊政郡／台中報導〕台中高分院審理「死囚」鄭性澤，涉嫌槍殺員警蘇憲丕再審案，上午合議庭宣判，被控殺人及共同持搶殺人均無罪。

「91年台中十三姨KTV殺警案」是台中高分檢以發現新事實主動提起再審，台中高分院受理後在105年5月3日當庭釋放鄭性澤，隨即開啟再審程序，1年多來經10次準備及審理庭，106年8月24日言詞辯論庭長達7小時，雙方攻防激烈，外界一般對檢察官的認知，都是打擊犯罪的角色，如今反過來為死囚申請再審，雖屬法定職權，但確實罕見，也引起外界注目。

台中高分檢檢察官陳幸敏綜合相關證據，及鑑定人孟憲輝（國內彈道專家）、台灣大學李俊億等說法，重新認定開槍的真兇不太可能是鄭性澤，主張鄭性澤應該無罪。而警政署也聘請羅豐胤、楊玉珍兩大律師，站在被害人立場，讓這個再審合議庭不至於失衡一面倒。

再審案中，「刑求」問題又被提起，鄭供稱他被灌水及電擊生殖器，可是都因追查困難，佐證不足，法庭上雙方都是口頭爭論，毫無證據呈現。且檢方及鄭性澤辯護律師都認為，當初鄭的自白犯行自白書是在刑求下完成，應該沒有證據能力。

被害人家屬代理人楊玉珍律師質疑鄭性澤被刑求的真實性，她說鄭當年被聲押後，就有機會揭露自己被刑求，他並沒說。楊玉珍批評檢方一直在找一些見縫插針的證據。

另一位被害家屬代理人羅豐胤律師說，從過去的偵訊記錄「看不出有刑求」，鄭性澤的自白應可採信，他強調無罪判決分兩種，一種是真的沒有犯案，一種是證據不足，證據解讀的差異造成無罪。「無罪不代表冤枉」，法官如要判鄭無罪，應在判決書裡面寫清楚。