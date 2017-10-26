警破毒窟起2槍逮8人 通緝犯企圖滅證被收押

2017-10-26 10:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今天宣布，搗破左營區1棟大樓毒窟，查獲8人疑似開毒趴，警方一度被阻擋門外，混亂中有人空中丟槍彈毒包，警方大喊強勢攻堅，嚇壞一行人趕緊開門，警方一舉查獲2把改造槍彈、安非他命61.5公克，其中楊姓通緝犯堅不認罪，被法官裁定收押。

楠梓警方日前接獲線報，指稱1名李姓毒蟲疑似擁槍自重，藏匿左營區1棟大樓17樓，晝伏夜出危害地方，經會同左營分局共組專案小組，連續多日深夜埋伏租處。

警方昨凌晨發現李男夥同4名友人返家，趁一行人準備搭電梯之際，一擁而上大喊「趴下」，將5人壓制在地，於共乘的吳男自小客車上，起獲改造90手槍1把、子彈70顆及安非他命18.5公克等物。

警方隨後帶同李男等5人上樓，要求李男持鑰匙開門，突然聽聞屋內一陣慌亂，發現屋內人數眾多，且反鎖拒不開門，混亂中傳出巨大聲響，有物品掉落大樓中庭，樓下警方發現1只手提袋，內有改造90手槍一枝、子彈9顆、安非他命43公克及吸食器等物。

警方大喊「不配合開門，警方就攻堅」，一行人才開門讓警方入內，警方赫見6名毒蟲共處一室，疑似正在屋內開毒趴，其中楊男背負毒品等4件通緝，由於一行人均否認丟槍毒包，警方將6人帶回警局偵辦。

警方表示，吳姓車主坦承持改造90手槍1把、子彈70顆及安非他命18.5公克及吸食器等物；楊姓通緝犯到案則否認丟槍毒包，儘管監視器拍到他背著提袋前往，但他竟辯稱混亂中被人塞槍，不過樓上其餘在場5人指證歷歷。

警方總計查扣改造手槍2枝、子彈79顆、安非他命61.5公克，警訊後將吳男及樓上6人依槍砲及毒品罪嫌送辦；李男則因毒品案未到案，法院要求警方拘提；由於楊姓通緝犯堅不認罪，被法官裁定收押，全案將擴大追查槍枝及毒品來源。

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