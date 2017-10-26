疑欲再吸金於機場被捕 陳宣銘接受印尼警方調查

2017-10-26 10:37

〔記者邱俊福／台北報導〕印尼千禧集團台灣區負責人陳宣銘，涉嫌在台違法吸金52億元，去年利用法院審理時，潛逃印尼，遭到通緝，案經刑事局國際科協請印尼警方協緝，本月20日晚間6時許，當陳男在雅加達國際機場附近等候也是我國通緝犯友人林庭申時，印尼警方將2人逮捕，目前2人關押在當地警局，接受調查。

國際科表示，34歲陳男，吸金案遭起訴後，去年2月間利用法院審理時間，搭機前往香港，再轉機潛逃印尼，去年8月間遭依銀行法通緝，他落網時，身上有偽造的印尼護照與身分證，顯然已做好長期逃亡的準備。

44歲林男也是因吸金案遭通緝，當時他帶著一批中國民眾到印尼準備前往參觀投資環境，跟陳男約在機場附近碰面，不排除是進行下一場吸金詐騙。

由於有被害人前往印尼提告陳男，且當地尚有違法吸金案須待釐清，印尼警方正偵辦中，故國際科正積極與印尼警方協調，俟印尼警方偵結後，遣返回台接受司法偵審。

國際科表示，陳男為千禧國際投資顧問有限公司負責人，對外自稱印尼商千禧勝達國際金融集團（坊間俗稱印尼千禧集團）台灣區負責人，自98年起以年息3%至12%在台招募投資基金，因違反銀行法，去年1月間遭高雄地檢署起訴，同年2月間出國未歸，8月10日由高雄地院發布通緝。

國際科駐印尼聯絡官接獲民眾不斷陳情並提供相關情資表示，陳嫌曾在雅加達地區高級飯店出沒，遂與雅加達市警察局合作，經長期蒐報與分析後逮人到案。

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