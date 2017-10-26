大專頻傳情殺輕生 立委批教育部忽視輔導師人力不足

學生變恐怖情人，大專生輕生事件頻仍，立委許智傑今天質詢時表達心痛，並抨擊教育部不重視大專輔導師人力不足問題。（記者林曉雲攝）

2017-10-26 10:27

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校園發生情殺案，立委許智傑今天在進行教育部及國立大學明年預算詢答時直批，看到孩子變成恐怖情人，自殺或他殺，身為父母感到很痛心，學生輔導法對於輔導師人力和學生人數比例有明確規定，但大專輔導師的人數嚴重不足，全國157所大專校院，43校完全違反學生輔導法規定、占比27.3％；待加強改進的高達91校、占比60％；依法聘足輔導教師的學校只有20所、占比12.7％，他抨擊教育部不重視大專輔導師人力嚴重不足的問題。

學生輔導法第11條明定，專科以上學校學生1200人以下者，應置專業輔導人員至少1人；超過1200人者，以每滿1200人置專業輔導人員1人為原則，未滿1200人而餘數達600人以上者，得視業務需求，增置1人。

許智傑抨擊，輔導師人力不足顯示大專校院不重視學生輔導，不僅如此，教育部同樣也不重視，依學生輔導法第22條規定，教育部須從今年8月1日起逐年增加，且5年檢討一次，現在已逾法定檢討日期，他質疑教育部沒有任何積極措施，以他在8月29日再度發函要求教育部說明，教育部提出的資料跟2月一樣為例，顯示教育部完全沒有心。

許智傑表示，但這兩年大專院校自傷與暴力事件至少12件，台師大的大馬學生輕生、彰化明道大學學生輕生、台大研究生宿舍輕生、中正大學學生輕生、台大學生宿舍輕生、經國管學院學生輕生、國體大研究生情殺案、清大學生輕生、長庚大學學生輕生、台大校園情殺、景文科大學生輕生，每一件都讓人心痛不已，大專校院確有必要增加輔導人力。

教育部長潘文忠表示，今年有139校提出需求，核定136校、增聘144人，輔導師人力正逐年增加中。

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