統一超違反公平法 法官將單獨訊問秘密證人

2017-10-26 09:47

〔記者吳政峰／台北報導〕公平交易委員會認定統一超商未揭露加盟訊息，違反公平交易法，裁罰500萬元。統一超提告抗罰，要求傳喚公平會當時秘密訪查的4名加盟主作證。承審的台北高等行政法院法官畢乃俊同意，但為避免兩造在庭影響證詞，決定單獨訊問證人。畢乃俊直言，這種狀況在台灣法庭非常罕見。

畢乃俊指出，法官單獨訊問證人的情形在美國較多，多為國防機密案件；一名司法官也說，聲請傳喚證人就是有待證事實要釐清，兩造都會出庭詰問證人，尋求對自己有利的證詞，本案原、被告均無法出庭，相當少見。

公平會年初接到檢舉信函，指統一超與加盟主簽約前，未以書面告知加盟期間須配合指示訂購商品、最低建議訂貨數量等限制事項。公平會調查後認定統一超違反公平法25條，裁罰500萬元，並限2個月內改善。

統一超委任律師辯稱，旗下區經理會分析加盟店的營業環境與其他條件，建議加盟主應訂多少貨，這是溝通，而非限制，無拘束力，目的是增加加盟主的獲利。

統一超前傳兩位加盟主出庭，兩人都向法官表示訂多少貨的決定權在自己手中，並未感到被區經理要求強迫訂貨；不過公平會主張兩人屬經營績效優異的模範生，證詞偏向統一超，希望法官採認可信度時應納入考量。

公平會表示，接獲檢舉隨即請統一超提供加盟店名單，再從中隨機發出220份問卷，回收34份，為求慎重，公平會還密訪其中4名加盟主，得到結論為：加盟主訂貨時非出於自由意志，而是受到統一超壓力限制。

統一超律師希望法官傳公平會訪談的4名祕密證人作證；公平會則以當時的訪談已告知加盟主會保密，有義務要保護他們為由拒絕。

公平會指出，訪談的程序均完備，沒有傳4人出庭的必要，且若此例一開，日後將可能造成公平會調查的障礙。

法官畢乃俊認為，統一超自備的證人不利於公平會裁罰，為求慎重，有必要傳喚公平會的證人作證，但不拘那4人，只要從有填答問卷的34名加盟主中挑選即可。

畢乃俊為了保護秘密證人，也避免原、被告在庭會影響證人真實性，諭令雙方把要問的問題寫成書狀，再交由他單獨訊問，開庭時間將不公開。