長髮男警吃「考丙」 告上法院敗訴

台灣警察工作權益推動協會今在台北高等行政法院前召開記者會。（記者吳政峰攝）

2017-10-26 10:14

〔記者吳政峰／台北報導〕保二總隊認為警員葉繼元蓄長髮違反規定，104年記了他17支申誡，並給予丙等考績。葉繼元反控保二違反「性別工作平等法」，提告要求撤銷考績評定，附帶國賠50萬元。一審的台北高等行政法院認保二處分無誤，今（26）日判葉敗訴。全案仍可上訴。

本案是法院有史以來首次承審員警因髮式而吃考丙的案子，判決動見觀瞻，具指標性意義。

葉繼元因性別認同因素而蓄長髮，保二認他屢勸不聽，短時間連續作出懲戒，致他103年與104年都吃了「考丙」，104年甚至還差點因此丟掉工作，幸有勞動部發函勸阻警政署「不得密集懲處」，葉繼元才保住職位，目前還在保二。

台灣警察工作權益推動協會批評警察機關與時代脫節，一昧強化「兩性」刻板想像， 並假藉公權力來迫害那些不符合他們想像的人， 政府儼然帶頭性別歧視。

協會對警政署提出3點呼籲：1.修正在性別上的差別規範；2.從嚴審核懲處機制；3.約束各機關濫權懲的現象。

除了本案，葉繼元的103年考績丙等案也告上法院，現在台北高等行政法院審理中，預計訴訟可能受到今日判決影響。