被爆偷吃丈母娘 男主角被起底回應了...

台南女子爆料媽媽和自己老公不倫戀，上演丈母娘的誘惑情節，不過外人仍霧裡看花。（情境照）

2017-10-26 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕比八點檔還狂的劇情發生在現實生活中，台南一名李姓女子在臉書《爆料公社》踢爆自己的媽媽竟然和老公上床，宛如「丈母娘的誘惑」情節，讓眾多網友震驚！如今男主角「阿成」回應了。

李姓女網友日前在《爆料公社》踢爆家醜，內容提到「台南的黃XX小姐！我真的不得不說妳～要不是因為妳是我媽，我早就提告了！愛上我老公，還跟我老公上床做愛！還在外面四處說我老公要跟我離婚？！孫子不認就算了，跑來我家說要找我老公講事情叫我出去...」更怒批「沒看過這麼不要臉的人」，同時附上多張對話截圖，截圖中李女媽媽甚至說「是妳老公自己說他愛我」，讓不少網友直呼太狂了。而李女目前已關閉臉書。

「三立新聞網」報導，男主角「阿成」受訪回應說，文不是他PO的，是老婆PO的，自己也不知道，還不清楚PO文詳細內容，阿成也坦承，因為在外工作，一、兩星期才回家一次。

被問到「真的假的？和你丈母娘發生這種事？」阿成則說沒有，「是講話比較親密而已」，有很多原因，他要先打電話問原因，強調自己很多事都不清楚，隨即匆忙掛電話。

報導提到，阿成的朋友透露，「阿成」今年36歲，跟岳母同年齡，並非外傳的18歲，從事防水油漆工程，據悉離過婚，和前妻有小孩，後來娶了20歲的現任妻子。朋友更爆料，聽說阿成在結婚前曾交往2個還住在一起，直言他和岳母傳出曖昧，並不意外。

李女PO文爆料媽媽和自己的老公上床，震驚網友。（圖擷取自爆料公社）

李女公開和媽媽對話截圖。（圖擷取自爆料公社）

李姓女子PO出截圖，踢爆自己的媽媽竟然和老公上床。（圖擷取自爆料公社）