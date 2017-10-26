石碇宮廟全面燃燒 發現一焦屍

2017-10-26 03:17

〔記者陳薏云／新北報導〕下午8時許，石碇區「宇宙慶賢宮」發生火警，警消獲報後立刻趕往，但因該宮廟位置相當深山，也是水源缺乏區，因此警消到達巷口後，水箱車開不進去，因此拉水線2至3公里，加上附近都是易燃樹林，目前還在處理殘火，不過警消已經在屋內發現一具焦屍，警方也到場釐清死者身分以及相關火警原因。

里長向警消表示，該宮廟內有兩名住戶，所幸其中一名住戶出門，警消出動102人，救災車輛38輛，歷經3小時滅火，目前已在殘火處理，詳細起火原因仍待警消調查。