在台違法吸金52億 千禧集團陳宣銘在印尼落網

2017-10-25 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕印尼商千禧國際投資顧問公司去年（2016）涉嫌在台違法吸金52億元，遭到檢調單位偵辦，集團執行長陳宣銘隨即解散台灣公司，潛逃出境。陳宣銘仍逃不過法網恢恢，駐印尼代表陳忠今天（25日）證實，陳宣銘近日在雅加達落網，正在接受印尼警方的調查。

根據《中央社》報導，駐印尼代表陳忠今天受訪時證實，陳宣銘已在雅加達落網。陳忠表示，這要歸功於印尼警方與台灣的密切合作，才能順利在印尼逮捕陳宣銘。陳忠也說，希望陳宣銘供出實情。

陳忠說，台灣駐印尼代表處從陳宣銘網時就密切關注，並派人員到雅加達警局瞭解審訊情形，確保陳宣銘安全無慮，同時防止相關嫌犯串供。

駐印尼代表處官員表示，陳宣銘在台灣因違反銀行法，遭到檢方通緝，但在印尼被逮捕，卻並非因為違法吸金，而是他在雅加達使用假證件，違反相關移民法規而被逮。印尼警方也正在對陳宣銘違法吸金的案件，進行調查。

印尼警方指出，陳宣銘在雅加達5星級飯店內，和另一名同樣因期貨詐騙遭通緝的台灣通緝犯被印尼警方逮捕，當時兩人正在誘騙20多名中國民眾，簽約購買境外期貨。

對於陳宣銘在台違法吸金，印尼千禧集團總裁林仲平回應說，事件應由台灣區期貨仲介人負責，呼籲台灣投資人找陳宣銘要錢。