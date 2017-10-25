10/25 今彩539頭獎開出1注！大福彩、大福獎摃龜

2017-10-25 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月25日）開獎的第106000085期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000255期今彩539頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由台南市北區中華北路一段137號的「錢尚讚電腦彩券行」開出。

第106000085期大福彩中獎號碼為：「05、17、23、24、26、34、39，特別號：10」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共61注獲得，每注可得4000元；肆獎共1246注獲得，每注可得400元；普獎共9600注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共7注獲得，每注可得10萬元。

第106000255期今彩539中獎號碼為「03、17、23、27、31」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共158注獲得，每注可得2萬元；參獎共5912注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬5718注獲得，每注可獲得50元。

第106000255期39樂合彩中獎號碼為「03、17、23、27、31」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共110注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4939注中獎，每注可得1125元。

第106000255期3星彩中獎號碼為「108」，正彩共67注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000255期4星彩中獎號碼為「8810」，正彩共4注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」