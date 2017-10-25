「看妳照片DIY」 他傳露點照騷擾女模 還嗆要告網友

2017-10-25 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕有外拍女模在網路爆料，曾有攝影師找她外拍，合作完就沒聯絡，不料，事後這名攝影師竟傳女模的照片給她，自稱看到她的照片很有感覺就「自己DIY」了。女模還聽說這名攝影師也有騷擾其他人，因此將這片事PO網，被網友分享到《爆料公社》，引發網友群情激憤，紛紛批評攝影師變態、下流，但這名攝影師卻聲稱自己冤枉，還不排除要對誹謗他的網友提告。

近日有外拍女模在臉書發文，指多年前有個攝影師私訊找外拍，但過程中竟傳其他女模的露點照給她看，照片還沒打碼，讓她感到錯愕。攝影師還稱，「我不希望我和妳的關係是定位在攝影師&模特兒哦」、「妳懂我想要的！」之後女模雖有答應對方的邀請，但合作完後，就沒有再聯絡。

但女模指出，這名攝影師日前又突然私訊她，聲稱整理電腦資料時看到她的照片，讓他突然「很有感覺」，於是他就對著照片「自己DIY了」。這名女模還聽說他也有騷擾其他人，甚至變本加厲，因此她將此事PO網，希望有人能教導這名攝影師什麼叫尊重女性，並批評這名攝影師根本是攝影界之恥。PO文底下也有其他女模跳出來指控，曾遭這名攝影師騷擾。

文章被網友分享到《爆料公社》後，引發眾人撻伐，痛批「假藉拍照名義！真夠噁！」、「沒有半點道德觀！可惡至極！」、 「看了照片也可以攎，真的變態」、 「噁心，根本就是專門騙」、 「變態一枚」。

吳姓攝影師對此也在臉書發文，稱自己是被誤解、冤枉，並聲稱自己當初所說的都是玩笑話，還指批評他是變態、色狼的網友未經查證就網路霸凌亂罵，他也在警局打卡並說接下來就交給網路警察蒐證吧。不過攝影師雖然揚言提告，但仍有網友留言質疑，「再熟都不能開這種玩笑吧！還不懂得反省自己真是沒救了」、「難不成全天下小模都你朋友？你跟每一個女生都開這種玩笑？」。