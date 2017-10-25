老爸亂倒廢棄物 死後子女要賠185萬

2017-10-25 19:14

〔記者王定傳／新北報導〕101年，林姓男子僱砂石車載運營建廢棄土石，亂倒在新北市林口一處山坡地，被發現後仍置之不理，害地主必須花錢運走，憤而求償。雖然林男已過世，新北地院法官認為，林男生前確實有違反水土保持法情形，判他的妻子及子女在繼承遺產範圍內，賠償185萬餘元，可上訴。

據查，101年10月4日起，林男僱用2名砂石車駕駛，陸續把林口區麗園二街建築工地的營建廢棄土石，運到山坡地堆置，面積達0.0425公頃，未施作水土保持設施，導致廢土滑落邊坡、水土流失，警方獲報當場扣得2輛砂石車，地主得知後提告並求償。

林男涉犯水土保持法，一審被新北地院判刑10月，上訴期間，104年間，林男過世，高等法院改判公訴不受理。

2名地主認為，林男堆置的廢棄物，若要請車輛清運，預估要280車次，目前每車次行情價是1萬8000元，保守估計要500萬元。

林男家屬則主張，林男原本在附近的土地上種柚子長達43年，由於柚樹老化，加上土石流失，樹根露出地面，為了改良土質種植高麗菜、大白菜、白菜花等蔬菜，才僱人堆置紅土整地，並未占用鄰地，而且不但不會影響水土保持，反而是實施水土保持。

法官依鑑定等證據確認，土地上確實被林男傾倒瀝青混凝土塊、塑膠帆布、塑膠花盆、塑膠布及紅土；依新北市水土保持服務團技師在刑案時的證詞，廢棄物確實導致水土流失；另依鑑定回復費用共185萬餘元。由於林男已死，依民法規定，其繼承人對於林男債務，須在繼承遺產內負連帶責任。