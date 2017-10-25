彰化出現磁鐵大盜！2秒「吸」走娃娃機內藍芽音響

彰化市民生路這家娃娃機店的藍芽音響機台，昨晚遭小偷以磁鐵吸附機台內禮盒行竊。（記者湯世名攝）

2017-10-25 18:55

〔記者湯世名／彰化報導〕磁鐵大盜！彰化市民生路一家無人看管的夾娃娃機店昨天遭一名男子潛入，以強力磁鐵僅花2秒就「吸」走娃娃機內價值600元的藍芽音響，不到10分鐘，三民路另一家夾娃娃機店也遭1名男子以相同手法行竊得手，由於最近一個月來，彰化市區已傳出至少3起相同手法的案件，讓店家人心惶惶，彰化警方追查，懷疑竊賊是同一人，已根據店家提供的監視器擴大偵辦。

林姓業者提供的監視器畫面顯示，1名男子昨天晚間走入位於彰化市民生路上的夾娃娃機店，左顧右盼後鎖定最裡面的一個娃娃機，隨手掏出一塊大磁鐵，將靠在櫥窗的一個內裝藍芽音響的鐵製禮盒「吸」到洞口，讓禮盒掉入洞內，旋即取出離去，全部作案過程不到2秒。

林姓業者怒稱，這個藍芽音響市價600元，竊賊卻用磁鐵「吸」走禮盒犯案，據他了解，三民路上一家夾娃娃機店，也在他的店內遭竊後不到10分鐘，也傳出竊案，同樣是藍芽音響遭竊，且竊賊極可能是同一人，加上不久前市區另一家夾娃娃機店傳出同樣手法的竊案，已讓相關業者人心惶惶，紛紛在機台櫥窗相關位置黏上鐵塊，藉以阻絕宵小以磁鐵來吸附禮品。

彰化警分局民生路派出所指出，他們已根據店家提供的監視器循線追查，務必要將「磁鐵大盜」繩之以法。

男子以磁鐵「吸」走娃娃機內的藍芽音響，僅花2秒就得手離去。（記者湯世名翻攝）

男子先在店外佯裝試玩娃娃機藉以觀察地形，旋即走入店內以磁鐵吸附機內的禮盒行竊。（記者湯世名翻攝）

遭竊的藍芽音響市價600元，外型新潮。（記者湯世名攝）

娃娃機業者紛紛在機台內黏上鐵塊，藉以阻絕小偷以磁鐵吸附禮品行竊。（記者湯世名攝）